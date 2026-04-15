Минфин США: изъятия из санкций против нефти России помогли стабилизации рынка
Временные изъятия из режима американских санкций против российской нефти содействовали стабилизации мирового топливного рынка. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Мы помогли стабилизировать цену на нефть», — цитирует его ТАСС.
По его словам, «были сценарии конца света — нефть дойдёт до $150, $200, $250 (за баррель. — RT)». Однако цена на нефть сейчас составляет порядка $92—93, напомнил Бессент.
Ранее он заявил, что США не продлят лицензии на покупку нефти России и Ирана.
В Politico напомнили, что санкции США против российской нефти возобновились.