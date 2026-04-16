В МВФ раскрыли положение экономики России после 2025 года

Россия осталась четвертой экономикой мира по итогам 2025 года. Об этом со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ) сообщает РИА Новости.

Рассчитанный по показателю покупательной способности ВВП РФ составил 7,26 триллиона долларов, что позволило ей сохранить место в топ-4. Первое место занимает Китай (41,2 триллиона долларов), следом идут США (30,8 триллиона) и Индия (17,3 триллиона).

Пятое место в списке крупнейших экономик мира занимает Япония (7 триллионов). Следом за ней идут Германия, Индонезия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в январе-феврале 2026 года ВВП России сократился на 1,8 процента.