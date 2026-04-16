В США начали расследовать инсайдерские манипуляции рынком нефти

В США Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) приступила к расследованию серии подозрительных сделок, заключённых на рынке нефтяных фьючерсов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, поводом для расследования послужили отчёты CME Group и Intercontinental Exchange, в которых зафиксирован резкий рост объёмов торговли нефтью на данных платформах.

Комиссия заподозрила неправомерное использование закрытой информации, связанной с изменением позиции президента США Дональда Трампа. В начале военных действий на Ближнем Востоке из-за нарушения поставок нефти из этих стран биржевая стоимость топлива стремительно выросла выше $100 за баррель, тогда как в дальнейшем цены резко падали на фоне высказываний американского президента на тему возобновления движения танкеров через Ормузский пролив.

По данным источников агентства, комиссия запросила у обеих бирж информацию как минимум о двух эпизодах, когда торговая активность резко подскочила перед важными объявлениями.

Первый подозрительный эпизод зафиксирован 23 марта: тогда за 15 минут до заявления Дональда Трампа об отсрочке ударов по иранской энергетике были проданы нефтяные фьючерсы и акции на миллиарды долларов. После публикации поста в Truth Social цены резко обвалились, а котировки акций пошли вверх. Второй случай произошёл 7 апреля — незадолго до объявления о двухнедельном перемирии с Ираном наблюдалась та же динамика.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарий CFTC, расследование будет расширено: регулятор намерен изучить данные не только традиционных бирж, но и платформ прогнозирования — Polymarket и Kalshi.