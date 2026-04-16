Коллапс для поставок в РФ: сухопутные коридоры смогли принять лишь 10-15% грузов с Ормуза

Перекрытие Ормузского пролива обернулось логистическим коллапсом для поставок в Россию и страны СНГ. Как выяснили «Известия», на сухопутные маршруты удалось перебросить не более 10–15% грузов, которые раньше шли морем.

Основной поток сейчас пытаются пропустить через Турцию, затем через Грузию и Азербайджан. Восточный путь — через Туркменистан, Узбекистан и Казахстан — загружен слабее: он требует согласований с несколькими странами, из-за чего доставка может растянуться на две недели.

Инфраструктура оказалась не готова к таким объемам. Железным дорогам не хватает электрификации, приемоотправочных путей и площадок для контейнеров. Ставки фрахта взлетели до $15–16 тыс. за контейнер, сроки доставки выросли в среднем на две недели, а стоимость перевозок продолжает расти, отмечает издание.

Бизнес уже закладывает новые расходы в цены. Высокотехнологичные компоненты (аккумуляторы, полупроводники) подорожали более чем на 10%, автозапчасти — на 7,8–9,2%. При этом компании не ждут возврата к прежним условиям: даже если пролив откроют, многие сохранят сухопутные маршруты как страховку. Долгосрочными хабами для российского импорта могут стать Турция и Оман. Пока же полноценной замены морю нет, говорится в материале.