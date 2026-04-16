Назван безопасный для России уровень госдолга

Россия имеет возможность увеличить государственный долг до 25–30% от ВВП без серьезных рисков для бюджета, заявила РИА Новости гендиректор «Эксперт РА» Марина Чекурова.

По словам специалиста, даже при потенциально высоких процентных ставках такой уровень остается безопасным, при условии, что наращивание будет постепенным. На конец 2025 года госдолг страны составил 35,1 трлн рублей — 16,5% ВВП.

По прогнозам Минфина, в 2026 году этот показатель вырастет до 18,6%, а к 2028-му достигнет 19,8%. Чекурова подчеркнула, что текущий уровень долга является управляемым и не создает проблем для экономики. Таким образом, у России, по мнению эксперта, есть потенциал для привлечения дополнительных средств через выпуск государственных долговых бумаг.

Ранее появлялась информация, что в марте совокупный федеральный долг Соединенных Штатов впервые за всю историю пробил планку в $39 трлн. В пересчете на душу населения это составляет порядка $114 тысяч на каждого жителя страны.

Как подсчитали в администрации Белого дома, только затраты на военную кампанию против Ирана уже превысили $12 млрд. Аналитики фонда Peter G. Peterson ожидают, что к концу октября долговая гора достигнет $40 трлн.