В G7 заявили о неопределенной ситуации на мировых рынках

Обстановка не поддаётся точному прогнозированию, заявила министр финансов Японии Сацуки Катаяма по итогам министерской встречи.

По её словам, в настоящее время невозможно определить ни сроки развития кризиса, ни масштабы влияния, ни потенциальные последствия для мировой экономики.

«Неясно, когда это закончится», — добавила она.

Катаяма также охарактеризовала происходящее как «ситуацию, которой ранее почти не было аналогов».

Министр отметила, что страны G7 продолжают внимательно следить за развитием событий и оценивать возможные риски для мировой экономики, передаёт РИА Новости.