Австралии предсказали серьезные проблемы с топливом

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Viva в австралийском Джилонге может негативно сказаться на ситуации в стране, поскольку этот НПЗ обеспечивает 10% общенациональных потребностей в топливе. Об этом сообщает BBC.

Гендиректор Viva Energy Скотт Уайетт подтвердил повреждение двух установок по производству бензина. Обычно НПЗ перерабатывает около 120 тыс. баррелей нефти в сутки, но сейчас объемы выпуска снижены.

Министр энергетики Австралии Крис Боуэн назвал произошедшее «не очень удачным по времени» из-за глобального нефтяного кризиса: цены на дизель в стране уже выросли вдвое, на заправках возник дефицит из-за паники покупателей, а авиакомпании сокращают рейсы из-за удорожания керосина.

«Еще предстоит выяснить масштаб последствий. Сейчас очень ранний этап», — заявил Боуэн в эфире телеканала Nine.

Пожарная служба Виктории (FRV) назвала причиной возгорания стал отказ оборудования, и пообещала тщательное расследование с участием полиции штата. Пожар был локализован в пределах установки MOGAS, где использовался сжиженный газ.

Профессор Сиднейского университета Юань Чен связал инцидент с возрастом инфраструктуры: завод был построен более 70 лет назад. Пожар обнажил зависимость Австралии от импорта топлива, заявил эксперт Хусейн Диа из Технологического университета Суинберна: с 2009 года количество НПЗ в стране сократилось с 8 до 2.

Бывший менеджер по безопасности НПЗ Росс Стидолф спрогнозировал, что сроки восстановления завода могут варьироваться «от недель до месяцев».

Возгорание на предприятии Corio (штат Виктория) началось незадолго до полуночи после серии взрывов и было полностью ликвидировано только к вечеру. Десятки сотрудников, находившихся на объекте, были эвакуированы, пострадавших нет.