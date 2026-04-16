ЦБ отказался снижать инфляцию до 4% к концу года любой ценой

Российский регулятор не считает целесообразным форсировать достижение целевых показателей роста цен к концу года на фоне рисков нарушения логистики через Ормузский пролив, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Выступая на форуме Московской биржи, глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила отказ от жесткого таргетирования инфляции, передает РИА «Новости». Она отметила, что достижение показателя в 4% к концу года не является самоцелью.

«Почему наш прогноз на этот год – 4,5%-5,5%, а мы не стремимся любой ценой достичь 4%? Мы сейчас еще можем принять такие решения, которые учитывая лаги денежно-кредитной политики могут привести инфляцию к более низким значением, но мы не считаем это целесообразным", – заявила Набиуллина.

Руководитель Банка России добавила, что в экономике сохраняются проинфляционные риски из-за внешних факторов. Эксперты активно обсуждают возможные последствия перебоев в поставках через Ормузский пролив, что может негативно отразиться на ценах.

По оценке Росстата, в период с 7 по 13 апреля рост цен в стране остановился на нулевой отметке. Всего с начала года индекс потребительских цен прибавил 3,15%.

Глава ЦБ спрогнозировала сохранение этого показателя выше 4% по итогам года.

Регулятор допустил повышение ключевой ставки при реализации инфляционных рисков.