Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы.

Соответствующее заявление она сделала в рамках Биржевого форума Московской биржи.

«Впервые в современной истории наша экономика столкнулась с ограничениями по рабочей силе. И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса», — цитирует её ТАСС.

Она также отметил, что может казаться, что длительная жёсткость российской денежно-кредитной политики — это какая-то аномалия.

«Из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий», — пояснила она.

В конце 2025 года уровень безработицы в России составлял 2,2% и уже тогда был рекордным. СМИ писали, что это стало самым низким показателем среди всех стран «Большой двадцатки».