Набиуллина: экономика России столкнулась с нехваткой рабочей силы
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы.
Соответствующее заявление она сделала в рамках Биржевого форума Московской биржи.
«Впервые в современной истории наша экономика столкнулась с ограничениями по рабочей силе. И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса», — цитирует её ТАСС.
Она также отметил, что может казаться, что длительная жёсткость российской денежно-кредитной политики — это какая-то аномалия.
«Из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий», — пояснила она.
В конце 2025 года уровень безработицы в России составлял 2,2% и уже тогда был рекордным. СМИ писали, что это стало самым низким показателем среди всех стран «Большой двадцатки».