Набиуллина заявила о новых проинфляционных рисках

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о новых проинфляционных рисках, связанных с перебоями поставок через Ормузский пролив.

Как сообщает РИА Новости, любые задержки в транспортировке грузов через этот морской коридор могут создать дополнительное давление на экономику, усиливая инфляционные ожидания.

«Конечно, риски у нас есть проинфляционные. Это и внешние условия. Мы знаем, как сейчас многие аналитики обсуждают последствия возможных дальнейших перебоев поставок через Ормузский пролив», — заявила глава финансового регулятора России.

Соответствующее заявление Эльвира Набиуллина сделала на Биржевом форуме Московской биржи.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что блокада Ормузского пролива Соединёнными Штатами может спровоцировать срыв режима прекращения огня.