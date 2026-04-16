В Минэкономразвития рассказали, когда ждать снижения процентных ставок

Газета.Ru

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что быстрого снижения процентных ставок ждать не стоит. Об этом сообщает ТАСС.

В МЭР призвали не ждать быстрого снижения процентных ставок
По словам Решетникова, процесс снижения ставок будет проходить медленнее, чем хотелось бы, и рынок капитала будет основным драйвером этого процесса.

«Компании закредитованы, <…> — в сложных условиях процентных ставок находятся. При этом мы понимаем, что процентные ставки будут снижаться, но не так быстро, как нам хотелось бы», — пояснил министр.

15 апреля доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько рассказал, что снижение ключевой ставки обычно передается в стоимость кредитов не сразу, а с лагом в две-четыре недели. Поэтому заметные изменения по потребительским займам и ипотеке можно ожидать уже в течение двух недель после заседания ЦБ 24 апреля, то есть уже в мае

Он ожидает снижения ключевой ставки с 15% до 14,5% на заседании 24 апреля. По словам Шедько, кредиты подешевеют вслед за ключевой ставкой.