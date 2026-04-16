В Британии готовятся к дефициту продовольствия

Правительство Великобритании разрабатывает меры на случай возникновения дефицита продовольствия и напитков при затягивании войны в Иране. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение правительственный анализ.

По ее данным, представители канцелярии премьер-министра, Минфина и Минобороны Соединенного Королевства обсудили различные варианты развития конфликта в Иране и его влияния на британскую экономику. Считается, что "перекрытие Ормузского пролива приведет к дефициту углекислого газа, который критически необходим для продовольственной индустрии".

Издание указало, что "сельское хозяйство и гостиничный бизнес пострадают раньше и сильнее всех, учитывая, что CO2 используется для увеличения срока хранения таких продуктов, как салаты, упакованное мясо и выпечка". Кроме того, в стране может возникнуть дефицит мяса, поскольку "углекислый газ используется в процессе убоя почти всех свиней и более двух третей кур".

Также под угрозой могут оказаться пивоваренные заводы, поскольку углекислый газ используется для газирования напитков. Газета добавила, что, таким образом, дефицит пива может возникнуть в Великобритании во время чемпионата мира по футболу летом, за которым пристально будут следить миллионы жителей. Подчеркивается, что дефицит вряд ли будет носить критический характер, однако скажется на разнообразии выбора в продуктовых магазинах.

The Times добавила, что правительство Великобритании в этом контексте намерено уделить первоочередное внимание сфере здравоохранения, учитывая, что углекислый газ, например, используется в качестве "сухого льда" для транспортировки вакцин. Предполагается, что при неблагоприятном развитии событий запасы газа могут сократиться до 18% от нынешнего уровня.

Как указала газета, чтобы предотвратить подобный сценарий, были разработаны планы, предусматривающие требование к заводам увеличить производство углекислого газа на 100% за счет прекращения других видов производства. Также обсуждались варианты выплаты компенсаций поставщикам за прекращение производства их основной продукции с целью сосредоточиться на CO2. По оценкам чиновников, этот шаг обойдется в десятки миллионов фунтов.

Военная операция против Ирана

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.

Президент США Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и в Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров остаются неизвестными.