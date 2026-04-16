«Краткосрочная выгода»: кто заработал благодаря «безумной» войне на Ближнем Востоке

Военный конфликт США и Израиля против Ирана спровоцировал резкий скачок цен на энергоносители, который принес многомиллиардные сверхприбыли американским гигантам Chevron и Exxon Mobil. Однако эксперты предупреждают, что такая краткосрочная выгода для нефтяных корпораций может обернуться долгосрочными экономическими потрясениями для всего мира, передает «Царьград».

Параллельно Дональд Трамп встретился с лидерами крупнейших оружейных корпораций — Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems — и договорился о наращивании выпуска ракетной продукции. Lockheed Martin уже заключила контракты на производство ракет PAC-3 MSE, THAAD и PrSM почти на $15 млрд, а Honeywell Aerospace вложила $500 млн в расширение выпуска компонентов для боеприпасов. Акции Lockheed Martin обновили исторический максимум.

Основатель BlackRock Ларри Финк, обладающий влиянием на Трампа, последовательно продвигает интересы израильского лобби. Его компания владеет долей в израильской оборонной фирме Elbit Systems и лоббирует силовое решение против Ирана. Финк заявлял, что нейтрализация Ирана способна предотвратить рецессию.

Еще в 2018 году Трамп создал корпорацию DFC для противодействия китайскому влиянию через инвестиции. DFC выступила соучредителем «Инвестиционного фонда восстановления Украины», получив доступ к добыче критических минералов и углеводородов.

В марте 2026-го DFC анонсировала программу морского перестрахования на $20 млрд, что позволило партнеру Трампа — страховой компании Chubb — получать господдержку. Однако сенатор Джинн Шейхин обвинила DFC в лоббировании китайских интересов, поскольку корпорация может страховать китайский «теневой флот», перевозящий иранскую нефть.