В Кремле высказались о реакции Путина на падение экономики РФ

У экономического блока правительства есть много предложений для ускорения динамики роста экономики России.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя совещание по экономическим вопросам, которое состоялось 15 апреля.

«Что касается реакции президента на падение экономики, вчера вы ее слышали», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, это была лишь малая часть совещания, которое длилось несколько часов. На встрече состоялся свободный обмен мнениями, высказывались различные точки зрения, добавил он.

«У членов экономического блока правительства есть много предложений с тем, чтобы активизировать экономику и придать ей большую динамику развития», — уточнил пресс-секретарь президента, отметив, что подобные совещания проходят регулярно.

Накануне в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин обратил внимание на несоответствие между ожидаемой и реальной динамикой макроэкономических показателей и указал на сокращение ВВП в январе—феврале на 1,8%. По его словам, среди причин отрицательной динамики: календарные, погодные и сезонные факторы.