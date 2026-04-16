Хуситы могут заблокировать поставки нефти через Красное море

CNN: хуситы готовы перекрыть альтернативный канал поставок нефти в Красном море
Йеменское движение «Ансар Аллах», возможно, пойдёт на это, помогая Ирану.
В публикации американского телеканала отмечается, что Тегерану на фоне блокировки Ормузского пролива Соединёнными Штатами сейчас необходимо решить «стратегическую головоломку».
«Варианты эскалации конфликта рискованны, так как могут спровоцировать возобновление боевых действий и нарушить перемирие с США и Израилем», — добавили журналисты.
Они подчеркнули, что власти исламской республики могут привлечь хуситов для перекрытия Красного моря.
«Такой шаг станет сокрушительным ударом по мировой экономике и, безусловно, усилит политическое давление на Дональда Трампа, так как война может выйти из-под контроля», — говорится в материале CNN.