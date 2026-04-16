Хуситы могут заблокировать поставки нефти через Красное море

Йеменское движение «Ансар Аллах», возможно, пойдёт на это, помогая Ирану.

В публикации американского телеканала отмечается, что Тегерану на фоне блокировки Ормузского пролива Соединёнными Штатами сейчас необходимо решить «стратегическую головоломку».

«Варианты эскалации конфликта рискованны, так как могут спровоцировать возобновление боевых действий и нарушить перемирие с США и Израилем», — добавили журналисты.

Они подчеркнули, что власти исламской республики могут привлечь хуситов для перекрытия Красного моря.