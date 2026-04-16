МЭА предупредило Европу о риске остаться без авиатоплива

Европа может исчерпать запасы авиационного топлива в течение примерно шести недель на фоне перебоев с поставками энергоносителей. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью агентству Associated Press.

По его словам, при сохранении ограничений на поставки нефти через Ормузский пролив возможны скорые отмены авиарейсов из-за нехватки топлива.

"Вскоре мы можем услышать новости об отмене перелетов между городами из-за дефицита авиационного топлива", - отметил он.

Бирол назвал текущую ситуацию "крупнейшим энергетическим кризисом", подчеркнув, что она приведет к росту цен на бензин, газ и электроэнергию и окажет серьезное влияние на мировую экономику и инфляцию. В первую очередь последствия затронут страны Азии, зависимые от поставок с Ближнего Востока, после чего эффект распространится на Европу и Америку.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.