Курс рубля к ведущим валютам 16 апреля: динамика и прогноз аналитиков

Курс доллара на 16 апреля опустился до 75,2 рубля — минимального уровня с марта 2023 года, следует из данных ЦБ. С 20 марта иностранные валюты подешевели в среднем более чем на 10%: доллар просел с весеннего пика около 85 рублей, евро — с 97 до 89, а юань — с 12,65 до 10,96 рубля, передает Ura.ru.

Причинами неожиданного укрепления рубля эксперты называют высокую ключевую ставку, значительную валютную выручку и низкий спрос на импорт. Ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин добавляет, что поддержку оказывают сезонные дивидендные выплаты крупных компаний и необходимость экспортеров конвертировать валюту для налоговых платежей весной. Также рубль может поддержать нулевая инфляция, позволяющая ЦБ не ужесточать политику на заседании 24 апреля.

Однако, по мнению аналитиков «БКС Мир Инвестиций», главная причина разворота — критическая перепроданность инструментов, а не нормализация валютного баланса. Летом 2026 года они ожидают возврата доллара к 80 рублям, а к концу года — к весенним максимумам около 85 рублей.

При этом официальный курс ЦБ часто запаздывает за биржевыми котировками. На бирже уже произошел разворот вверх: юань отскочил от минимума до 11,15 (+1,7%), фьючерсы на доллар и евро прибавили около 2%. Ожидается, что вскоре ЦБ объявит более высокие котировки — доллар выше 76, евро ближе к 90, говорится в публикации.