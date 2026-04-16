Словакия объяснила, почему будет блокировать 20-й пакет санкций ЕС против РФ

Словакия готова заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза до получения гарантий восстановления работы нефтепровода «Дружба», заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар.

«Мы хотим гарантий в отношении газопровода «Дружба», — цитирует Бланара портал HNOnline.

В то же время он заявил, что Словакия не будет возражать против выделения Украине кредита на €90 млрд.

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, в свою очередт, поддержал исключение Будапешта из участия в кредите Евросоюза Украине на €90 млрд.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод «Дружба» отремонтируют до конца апреля.