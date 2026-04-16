Экономика хаоса: как США и Иран монетизируют блокаду Ормузского пролива

Апрель 2026 года стал точкой невозврата для энергетического рынка; провал переговоров по ядерной сделке привел к беспрецедентному обострению: США развернули морскую блокаду иранских портов. Но, вопреки ожиданиям, это не обрушило доходы сторон, а создало новую модель заработка на кризисе, пишут «Известия».

Пока мир следит за передвижением авианосцев, Вашингтон и Тегеран извлекают миллиардные выгоды из «управляемого хаоса». Американская стратегия блокады, начатая 15 апреля, работает как силовой фильтр. ВМС США радикально меняют стоимость самого маршрута.

Основной доход оседает в западной финансовой системе через кратный рост страховых премий и фрахта. Объявив о гарантиях на сумму 40 миллиардов долларов для следующих через Ормуз судов, Вашингтон фактически замкнул цикл: государство взяло на себя часть страховых рисков, а финансовая инфраструктура США зарабатывает на удорожании транзита.

Главный выигрыш США лежит в плоскости ценового ралли. При текущей стоимости нефти марки Brent в районе 104 долларов за баррель американский бюджет получает дополнительные 137 миллионов долларов в день только на экспорте сырой нефти. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке газа: выручка от поставок сжиженного природного газа (СПГ) подскочила до 9,5 миллиарда долларов в месяц. Азиатские страны, напуганные нестабильностью в Персидском заливе, вдвое увеличили закупки американского топлива.

Иран, вопреки санкциям, также демонстрирует высокую устойчивость. Используя «теневой флот» из сотен судов с отключенными транспондерами, Тегеран сохраняет экспорт на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки. Благодаря высоким ценам, доходы Ирана от продажи нефти выросли со ста миллионов до 175 миллионов долларов в день. Основным каналом сбыта остается Китай, который продолжает закупать иранское сырье, игнорируя американские запреты.

Важным фактором для Тегерана стали колоссальные нефтяные запасы на воде - до 190 миллионов баррелей в плавучих хранилищах за пределами Ормузского пролива. Эта «подушка безопасности» объемом в 17 миллиардов долларов позволяет Ирану выдерживать блокаду в течение многих месяцев. Более того, по словам источников «Известий», Иран превратил безопасность прохода в отдельную услугу, взимая неофициальные пошлины с дружественных перевозчиков и предоставляя им преференции.

В этой геополитической игре США выступают системным бенефициаром, продавая дорогую нефть и контролируя страховки. Иран же продолжает торговлю ресурсами в обход официальных каналов. По версии «Известий», пока ни одна из сторон не готова «моргнуть» первой. Однако затяжное противостояние грозит консервацией скважин для Тегерана и новым скачком цен на бензин для американских избирателей, что может изменить правила игры уже в ближайшие недели.