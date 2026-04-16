«Бабло побеждает зло»: западным инвесторам предрекли возвращение в РФ

Российский рынок ожидает возвращение западных инвесторов при условии отсутствия новых негативных ситуаций в геополитике в течение как минимум года. С таким заявлением выступил Алексей Моисеев, заместитель министра финансов России, передает РБК. Моисеев сегодня принимает участие на Биржевом форуме Московской биржи.

После 2022 года большинство западных инвесторов покинули Россию из-за санкций и репутационных рисков, продав активы или списав миллиардные убытки. К 2025 году отток прекратился, а оставшиеся иностранные игроки столкнулись с ограничениями на вывод средств и блокировкой активов. Доля нерезидентов в российских акциях и облигациях упала до исторических минимумов. В 2026 году полноценного возврата западного капитала не произошло из-за геополитической напряженности.

По словам заместителя министра финансов, возвращения западных инвесторов можно ждать, если будет «год без новых войн хотя бы». При этом он отметил, что прежних объемов инвестиций с большой долей вероятности уже не будет.

«Да, конечно, будут не те объемы, которые были раньше, но я верю, что они свои достойные места займут», — подчеркнул Моисеев.

По словам Моисеева, уже летом 2025 года через казахстанских посредников инвесторы начали создавать фонды для привлечения иностранных средств. В этом контексте он упомянул известную фразу: «Деньги решают все».