Шоковая терапия. Почему США вернули санкции против российской нефти

Частичное снятие санкций США с российского нефтяного экспорта не будет продлено, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент. Днем ранее стало известно, что аналогичные исключения из санкций были отменены для иранской нефти.

Ограничения США с российского экспорта были сняты на период с 10 марта по 11 апреля и касались нефти, которая уже была погружена на танкеры. Таким образом Вашингтон пытался сдержать рост котировок барреля из-за блокады Ираном Ормузского пролива, перекрывшего поставки сырья на мировой рынок из стран Персидского залива.

В результате российский нефтяной экспорт (сырье и топливо) в марте, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), вырос на 4,7% до 7,13 млн баррелей в сутки, а цена отечественной нефти марки Urals поднялась c 44,59 долл. в феврале до 78,38 долл. за баррель. Физические объемы экспорта могли бы вырасти и больше, но его сдержали атаки БПЛА на российскую портовую инфраструктуру Балтийского и Черного морей в конце марта, подчеркивают в МЭА.

Сдержать этой мерой мировые цены на нефть у США получилось лишь частично. Котировки не выросли выше 120 долл., но и не опустились ниже 95 долл. за баррель. После того, как США также решили также перекрыть Ормузский пролив, но уже со стороны Индийского океана, ожидалось, что исключения из санкций для российской нефти будет продлено. Но американский президент Дональд Трамп решил иначе, хотя, за исключением нескольких его традиционно обнадеживающих и излишне самоуверенных заявлений, ничего из происходящего не дает поводов для оптимизма мировому рынку.

С исключениями для иранской нефти все более или менее понятно. США и Иран находятся в состоянии военного конфликта и было бы странно, оставь Трамп нетронутым основной источник доходов Исламской Республики. Но российская нефть в свободном доступе для покупателей сглаживала кризисные явления на мировом рынке. К примеру, Индия в марте нарастила ее импорт в два раза, замещая выпавшие поставки из стран Персидского залива.

Теперь причин для решения Трампа вернуть санкции для российской нефти может быть несколько. Во-первых, растущий экспорт из самих США. Он увеличился до 5,2 млн баррелей в сутки по нефти и до 3,1 млн баррелей по нефтепродуктам. Суммарный прирост составил 1,6 млн баррелей в сутки. Соединенные Штаты вплотную приблизились к статусу чистого экспортера нефти, объемы импорта составили 5,3 млн баррелей в сутки.

Во-вторых, провал переговоров с Ираном поставил США в весьма затруднительное положение. Конфликт грозит стать затяжным. Америке нужно не только усиливать давление на Тегеран, ей нужна поддержка, в частности, крупнейших импортеров нефти - ЕС, Китая и Индии. Последние две страны если не поддерживали Иран, то явно не хотели выступать против него. Теперь, убирая с рынка российскую и иранскую нефть, США дают им сигнал, что, пока проблема Ирана не будет решена, энергетическое сырье будет дорогим и его будет не хватать. Не получилось уговорить поддержать операцию против Тегерана мягкой силой, сделаем это жестко. Вполне в духе Трампа.

Кроме того, как заметил в беседе с "РГ" глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, главная цель США - это глобальное доминирование на мировых рынках во всех сегментах. Они продолжают грубо убирать своих конкурентов, показывая, что все происходящее зависит от их доброй или злой воли.

Именно поэтому, возможно, Штаты не хотят надолго ослаблять санкционный режим против России. По словам генерального директора компании "ДА-Консалтинг" Даниила Тюня, Вашингтон перестал покупать страховку от высокой цены за счет мягкости санкций и снова ставит в приоритет дисциплину. Это не про желание шокировать рынок - это про контроль над санкционным периметром: короткие исключения создают серую зону, а серые зоны быстро становятся нормой, подчеркивает эксперт.

При этом котировки пока не особенно отреагировали на возобновление санкций против нефти РФ. Баррель Brent стоит выше 95 долл., что сейчас, скорее, низкая цена, чем высокая. Правда, эксперты указывают на сильный разрыв в цене между бумажной нефтью (фьючерсами) и стоимостью реальных поставок. Премия за "живую" нефть достигает 30-40 долл. на каждом барреле. То есть цена физической поставки Brent сейчас - 125-135 долл. за баррель, а это очень дорого. Низкую цену фьючерсов Тюнь объясняет тем, что биржевые игроки верят в скорую развязку конфликта и перекладывают риски на будущее.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, цены на некоторые поставки нефти в Европе доходили почти до 150 долл. за баррель. То есть на экране нефть выглядит спокойнее, чем в реальной торговле физическими объемами. Одна из причин этого - в запасах. МЭА пишет, что в марте Китай добавил около 40 млн баррелей в хранилища. А коммерческие запасы нефти в США составляют 463,8 млн баррелей и остаются примерно на 1% выше пятилетней нормы для этого времени года. Поэтому рынок пока верит не столько заявлениям Вашингтона, сколько сценарию, что часть дефицита можно перекрыть запасами, а часть логистики со временем все же восстановится.

Остается понять, как повлияет возвращение санкций на экспорт российской нефти. Тюнь не ожидает обвала нефтяного экспорта из РФ. Но допускает удорожания страховки, фрахта, юридических и банковских услуг. Дисконт Urals расширится на 3-6 долл. за баррель в течение двух-трех недель, поскольку покупатели потребуют компенсацию за юридический риск, а логистика станет дороже. Может произойти снижение экспорта на 0,2-0,4 млн баррелей в сутки в течение апреля-мая за счет более долгих рейсов, пауз в отгрузках и перераспределения флота, полагает эксперт.

Схожий взгляд у Чернова. Он считает, что давление на нефть из РФ усилится прежде всего по спотовым (быстрые сделки) поставкам в Азию, где важны расчеты, страховка, доступность флота и готовность банков проводить платежи. Еще в марте индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) запрашивали юридические заключения, чтобы понять, как покупать российскую нефть в рамках временного исключения, и старались избегать партий, которые могли привести к проблемам с платежами и санкционными рисками. Это важный сигнал. После возврата к обычному санкционному режиму именно такие осторожные покупатели будут брать меньше или требовать более выгодную цену, поясняет он.

Симонов уверен, что поставки нашей нефти в Индию продолжатся. Иначе не сходится математика и возникнет большой дефицит, уверен он. Индии где-то нужно найти 1 млн баррелей в сутки неподсанкционной нефти взамен поставок из Персидского залива и такой же объем взамен нашей подсанкционной нефти. Это нереально. На Нью-Дели пока оказывается исключительно психологическое давление США. Американцы за все время действия санкций не применили ни разу штрафных действий и не завели ни одного дела в отношении какой-либо конкретной индийской компании. С другой стороны, в торговом соглашении США с Индией прямо прописано, что страна обязуется отказаться от российской нефти. Сделка пока находится в промежуточной стадии согласования, но, видимо, будет заключена, и Соединенные Штаты могут потребовать соблюдения всех ее пунктов.