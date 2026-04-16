Экономист оценил отказ Чехии от российской нефти

Экономист Алексей Зубец в беседе с Рамблером назвал отказ Чехии от российской нефти символическим жестом: реальные экономические последствия для России минимальны.

По данным издания ČTK, в 2025 году структура чешского нефтяного импорта кардинально изменилась: более 42 % поставок теперь идёт из Азербайджана (страна стала крупнейшим поставщиком), а доля России рухнула до 7,7 % — страна утратила статус основного импортёра, который удерживала много лет.

Эксперт считает, что решение Праги продиктовано в первую очередь политическими, а не экономическими мотивами. Корни негативного отношения к России уходят в 1968 год — время подавления «Пражской весны».

В Чехии один из самых высоких уровней русофобии — и корни этого уходят в 1968 год. Для чехов это национальная травма: они считают, что Россия виновата в подавлении той «оттепели». Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Формальный отказ от российской нефти, по словам Зубца, не гарантирует, что Чехия действительно перестала её закупать. Механизм мирового рынка позволяет маскировать происхождение сырья.

«Мировой рынок нефти анонимный: после погрузки в танкеры нефть может несколько раз сменить владельцев. Поэтому формальным продавцом может выступать Азербайджан — а фактически за этим может стоять российская нефть, уходящая от санкций», — пояснил эксперт.

Несмотря на отказ отдельных европейских стран от прямых закупок, Россия сохраняет сильные позиции на глобальном рынке. Высокий спрос и дефицит на ключевых направлениях поддерживают привлекательные цены.

«У России нет проблем с продажей нефти. Ближневосточный кризис затянется на месяцы или даже годы — а значит, цены останутся высокими. За российской нефтью по‑прежнему стоит очередь», — подчеркнул Зубец.

Отказ от российских энергоресурсов оборачивается ростом цен для европейских потребителей — и это бьёт по экономике региона.

«Европа старается не покупать нефть напрямую у России — и платит за это высокую цену. Например, в Германии цена дизеля выросла более чем в два раза. Как говорил Наполеон: „Если твой противник делает ошибки, не надо ему мешать“», — отметил экономист.

Россия успешно переориентирует поставки на азиатские рынки. Ключевыми покупателями становятся страны, которые не следуют западным санкциям.

«Россия успешно перенаправляет выпавшие объёмы в Азию. Ключевыми покупателями станут Китай и Турция — страны, которые ведут самостоятельную политику и не оглядываются на Вашингтон», — добавил он.

Даже новые американские ограничения не смогли серьёзно повлиять на цены на российскую нефть. Дефицит в Юго‑Восточной Азии создаёт устойчивый спрос.

«Новые американские санкции не привели к серьёзным изменениям цен на российскую нефть. В Юго‑Восточной Азии — острый дефицит: раньше они получали нефть из Персидского залива, а теперь альтернативы российской нефти практически нет», — заключил эксперт.

По данным Международного энергетического агентства, в марте 2026 года Россия зафиксировала значительный рост экспортных поставок нефти и нефтепродуктов на зарубежные рынки по сравнению с предыдущим месяцем.