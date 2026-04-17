Кабмин РФ списал регионам часть долгов по бюджетным кредитам

По поручению президента правительство сокращает долговую нагрузку регионов. Очередное списание премьер-министр Михаил Мишустин официально оформил для 16 субъектов Федерации. Сумма - почти 31 миллиард рублей, сообщил он на заседании правительства в четверг.

По словам Михаила Мишустина, кабинет министров продолжает укреплять финансовые возможности регионов, которые активно реализуют у себя инфраструктурные проекты и формируют привлекательные условия для инвесторов. Для них предусмотрено списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам.

В этот раз сократить долг смогли Бурятия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области. Они направили значительную часть своих средств на выполнение мастер-планов городов, совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, обновление общественного транспорта, на докапитализацию региональных фондов развития промышленности и ряд других задач.

"Списание позволит им высвободить значительные ресурсы и поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики и повышение благосостояния граждан", - отметил Михаил Мишустин.

Не прекращается содействие федерального правительства социально-экономическому развитию четырех регионов Донбасса и Новороссии. Для интеграции их в единое пространство страны, напомнил Мишустин, еще предстоит строить и восстанавливать дома, школы, детские сады, больницы, поликлиники, другую инфраструктуру, включая автомобильные и железные дороги, объекты энергетики. Дополнительные 3,5 миллиарда рублей правительство направляет как раз на восстановление линий электропередачи для десятка объектов и домов, где живут тысячи людей, а также для закупки специальной строительной и ремонтной техники, инструментов, агрегатов.

"Особое внимание прошу уделить скорейшему доведению средств до исполнителей, чтобы завершить намеченные мероприятия до конца текущего года", - распорядился премьер.

Из повестки заседания глава кабинета министров отметил законопроект, направленный на повышение промышленной безопасности при эксплуатации месторождений твердых полезных ископаемых. Уголь, железные руды, щебень и другие виды сырья составляют основу современной экономики, а по их добыче российские производители, обратил внимание Михаил Мишустин, входят в число лидеров.

Для предотвращения аварий обязательные требования со стороны государства постоянно совершенствуются с учетом научных исследований и внедрения передовых методов.

"Обсудим изменения в законодательство, которые позволят проводить системное наблюдение за геологической ситуацией при освоении недр, чтобы вовремя получать достоверную информацию о наличии потока подземных вод или метана в пластах, - разъяснил премьер-министр суть инициативы. - Это даст возможность своевременно применять наиболее эффективные технические решения для снижения связанных с ними рисков".

В правительстве рассчитывают, что такие меры помогут сократить число происшествий на горнодобывающих предприятиях и сберечь жизни людей.

Кроме того, кабинет министров поддержал законопроект, который установит сроки исковой давности по спорам о приватизации государственного и муниципального имущества. Документ подготовлен министерством экономического развития по поручению президента. Новые нормы, пояснили в ведомстве, прямо закрепляют, что при спорах о приватизации должны применяться сроки исковой давности и правила их исчисления, определенные Гражданским кодексом. Это три года с момента выявления нарушения, а срок давности в любом случае не может превышать 10 лет со дня выбытия имущества. Уточняется, что это не коснется изъятий по антикоррупционным и противоэкстремистским искам.

Закон станет позитивным сигналом для предпринимателей, которые добросовестно развивали и инвестировали в предприятия и коллективы долгие годы, и внесет определенность для инвесторов, ожидают в Минэкономразвития. Там отметили существующую судебную практику, при которой сроки исковой давности не применяются при изъятии имущества, приватизированного 15-30 лет назад, что давит на поведение инвесторов из-за неопределенности критериев законности приобретаемого имущества. Причем речь не только о крупном бизнесе. В начале 1990-х годов было приватизировано более 110 тысяч государственных предприятий, из них 80 тысяч - малые и средние компании из сфер торговли, общественного питания или услуг, ряда других. Сегодня, в том числе на основе этих активов, работают более 6,8 миллиона малых и средних предприятий, чей вклад в ВВП превышает 21%.