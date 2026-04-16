«Затишье перед бурей»: Китай готовится нанести «большой удар» по рынку драгметаллов

Китайский рынок золота замер, но это не слабость, а «затишье перед бурей», считают аналитики, опрошенные агентством «Прайм».

После мартовского падения ниже $4200 за унцию золото быстро восстановилось, однако привычного ажиотажа в КНР нет. Премии Шанхая к Лондону застыли, очередей за слитками не наблюдается, розница спокойна. Но тишина обманчива — рынок готовится к «большому удару».

Премии снизились, но не исчезли. По словам специалистов, это сигнал структурной перестройки спроса. Психологически золото находится у исторических максимумов, а кризис на рынке недвижимости Китая заставляет частный капитал осторожничать. Однако структурные покупатели — центробанки и крупные фонды — не продают. Их позиции устойчивее спекулятивных, поскольку глобальные риски (госдолг, инфляция, геополитика) никуда не делись, отмечают эксперты.

Народный банк Китая наращивает резервы 17-й месяц подряд. В марте закупки стали крупнейшими с марта 2025 года, а госзапасы достигли 2313 тонн. Всемирный совет по золоту прогнозирует закупки центробанков в 2026 году около 850 тонн. Goldman Sachs оценивает ежемесячные покупки центробанков развивающихся стран в 60 тонн.