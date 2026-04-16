Словакия будет блокировать принятие Европейским союзом очередного 20-го пакета санкций против России до того момента, пока Братислава не получит гарантий возобновления работы нефтепровода "Дружба". Об этом заявил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар.

"Мы хотим гарантий в отношении газопровода "Дружба", - цитирует Бланара словацкий новостной портал HNOnline.

При этом он пояснил, что Словакия не станет выступать против выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, утверждение которого до последнего момента блокировала Венгрия.

Орбан не поедет на саммит ЕС

Тем временем предстоящая неформальная встреча глав европейских правительств, которая состоится 23-24 апреля на Кипре, пройдет без участия в ней премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как пояснил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, премьер буде занят вопросами, связанными с передачей власти новому главе правительства.

По словам министра, неформальные саммиты не предполагают принятия решений и письменного оформления итогов встречи. Поэтому Орбан даже не просил никого из участников представлять Венгрию в его отсутствие. Бока пояснил, что главы правительств стран ЕС на Кипре обсудят темы, связанные с кризисом на Ближнем Востоке и его влиянием на Европейский континент. Кроме того, будут подниматься вопросы вокруг бюджета ЕС на ближайшие семь лет. Позиция венгерского правительства, по его словам, известна и не изменилась.

В минувшее воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов со значительным перевесом лидирует партия Петера Мадьяра "Тиса". В новом составе парламента она получит 136 из 199 мест, то есть будет обладать конституционным большинством. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера 18 апреля.