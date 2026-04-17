В Иране раскрыли доходы от контроля над заблокированным Ормузским проливом

Парламент Ирана раскрыл доходы от контроля над Ормузским проливом, блокировка которого началась после военной операции США и Израиля. Тегеран оценивает прибыль страны в 10-15 миллиардрв долларов, передает агентство ISNA со ссылкой на члена президиума законодательного органа.

«Текущие доходы от управления и регулирования морского судоходства в Ормузском проливе, по оценкам, составляют от 10 до 15 миллиардов долларов», — говорится в публикации.

Собеседник агентства уточнил, что целью усиления суверенитета Ирана в Ормузском проливе служит укрепление национальной валюты — риала. Также он заявил, что Тегеран хочет стать регулятором в проливе, а не «заниматься вымогательством».

Ранее министр войны США Пит Хегсет выступил с посланием к властям Ирана, в котором сказал, что Соединенные Штаты следят за ними. Он напомнил, что военные возможности американской стороны превосходят возможности противника.