Силуанов указал на низкий уровень госдолга России

Россия занимает одно из лидирующих мест среди стран G20 по низкому уровню государственного долга. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в письменном заявлении.

По его словам, стабильности государственных финансов способствует бюджетная политика, проводимая в стране.

«Среди стран G20 Россия занимает лидирующее место по уровню государственного долга (16,5% ВВП), а дефицит в размере 2,6% ВВП в 2025 году остается на безопасном уровне», — указал глава финансового ведомства.

Министр также отметил, что меры экономической политики, направленные на снижение спроса, способствовали тому, что инфляция в России достигла минимальных уровней с 2020 года.

По его словам, уровень безработицы остается на исторически низком уровне — 2,1% в феврале 2026 года. Силуанов добавил, что в стране продолжается создание новых рабочих мест, а реальные доходы граждан показывают стабильный рост, увеличившись на 7,4% в 2025 году.

В заявлении также отмечается, что ситуация в мировой экономике ухудшается, и ослабление бюджетной дисциплины в последние годы снизило способность ряда стран адекватно реагировать на новые вызовы.

Ранее сообщалось, что государственный долг России в 2025 году увеличился на 6,1 трлн рублей.