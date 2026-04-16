Орбан рассказал о своем самом большом сожалении

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который проиграл на прошлых парламентских выборах и вскоре уступит свой пост лидеру партия «Тиса» Петеру Мадьяру, рассказал о своем самом большом сожалении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Patriota.

По словам Орбана, больше всего он сожалеет о том, что проект АЭС «Пакш-2» не завершили раньше. По его мнению, это улучшило бы экономическое положение Венгрии, и сегодня его страна была бы в лучшей позиции.

«"Пакш-2" следовало построить гораздо быстрее, тогда венгерская экономика сегодня была бы в гораздо более выгодном положении, потому что было бы больше энергии, и она была бы дешевле. Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьезным провалом правительства», — заявил он.

АЭС «Пакш» — единственная в Венгрии атомная электростанция. Сегодня на ней вырабатывается почти половина всей венгерской электроэнергии. В 2022 году Венгерское атомное ведомство выдало разрешение на сооружение двух современных энергоблоков на площадке АЭС «Пакш-II».

Названы последствия поражения Орбана для России

Ранее победивший Орбана Мадьяр пообещал остановить работу «пропагандистской машины» в Венгрии.