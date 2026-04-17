Опубликован смелый прогноз по ключевой ставке ЦБ

Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 14,5 процента. Такой прогноз дали 16 из 19 опрошенных экспертов, пишут «Ведомости».

Оставшиеся три аналитика разделились во мнениях: один считает вероятным как сохранение текущего уровня, так и снижение на 0,5 п.п.; второй допускает уменьшение на 0,25 или 0,5 п.п.; третий прогнозирует более глубокое снижение — до 14 процентов.

Прогноз по поводу ключевой ставки Банка России оказался единодушным

Центробанк с июня 2025 года снизил ключевую ставку с 21 до 15 процентов, опустив ее в марте еще на 0,5 процентных пункта. При этом в преддверии нового решения, которое примут 24 апреля, звучат оценки, согласно которым в свете ситуации в экономике настало время для более быстрого снижения показателя.