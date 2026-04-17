Росияне бросились скупать один корейский продукт

Южнокорейская лапша начала пользоваться успехом у российских покупателей. За первый квартал 2026 года поставки этого продукта в РФ выросли более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го года, экспорт составил 15,5 миллиона долларов, указывает РИА Новости, изучив статистику корейской статслужбы.

В основном в Россию поставляют южнокорейскую лапшу быстрого приготовления, также небольшая доля экспорта приходится на рисовую лапшу.

В марте текущего года РФ заняла 11 место среди покупателей корейской лапши. Лидерами стали Китай, США, Нидерланды, Япония и Британия. Также Россия импортирует из Южной Кореи дамплинги, но их поставки начали сокращаться.