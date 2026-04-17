Китай показал мощный рост внешней торговли

Китай в январе - феврале продемонстрировал мощный рост внешнеторгового оборота, свидетельствует опубликованная 10 марта первая в нынешнем году отчетность Главного таможенного управления КНР.

За отчетный период объем китайской внешней торговли вырос на 18,3 процента в годовом исчислении, составив 7 трлн 732 млрд юаней. В частности, экспорт подскочил на 19,2 процента, импорт - на 17,1 процента. По итогам двух месяцев КНР осталась с положительным внешнеторговым сальдо в 1,5 трлн юаней.

На фоне развязанных Вашингтоном затяжных торговых войн торговля Китая с США за отчетный период просела на 16,9 процента. Впрочем, это было с лихвой компенсировано за счет роста товарооборота с другими крупными торговыми партнерами КНР. Так, товарооборот со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии вырос на 20,3 процента, с Евросоюзом - на 19,9 процента.

К росту вернулась просевшая в минувшем году российско-китайская торговля: двусторонний товарооборот в январе - феврале вырос на 9,4 процента, его размер достиг 273,9 млрд юаней (3,154 трлн рублей). В частности, экспорт Китая в Россию подскочил на 19,7 процента, импорт из РФ в КНР вырос на 1,7 процента. По итогам двух месяцев Россия в торговле с Китаем осталась с положительным сальдо в 17,6 млрд юаней, или около 202,7 млрд рублей.

Наблюдатели уверены: тенденция развития российско-китайского товарооборота сохранится. В частности, мощным стимулом станет строительство новых экспортных газопроводов из России в Китай: соответствующие проекты прописаны в плане "15-й пятилетки", рассчитанной до 2030 года.

Вышеприведенная статистика свидетельствует: КНР смогла эффективно купировать исходящее от США давление, оперативно переориентировав внешнеторговые потоки на страны Азии и Глобального Юга.

"На Западе смеркается, а на Востоке блещет заря. Не Север, так Юг", - образно описал ситуацию министр коммерции КНР Ван Вэньтао.

По словам министра, секрет успеха китайской ВЭД - в отличной от западной философии.

"Если многие западные партнеры рассматривают глобальные рынки как поле боя, то мы рассматриваем их как поле возможностей, - подчеркнул Ван Вэньтао.

Именно такая психология гарантирует, что Китай "продолжит расширять открытость внешнему миру и делиться возможностями развития", отметил, в свою очередь, министр иностранных дел КНР Ван И. Он образно призвал западных партнеров "выйти из протекционистской избушки в тренажерный зал китайского рынка, чтобы закаляться и повышать свою конкурентоспособность".

Благо возможностей для этого - более чем достаточно: в КНР создано уже множество авторитетных площадок для развития международного экономического взаимодействия. Так, Китай уже опубликовал расписание "большой пятерки" ориентированных на международное сотрудничество национальных выставок на 2026 год. Весенняя сессия Кантонской ярмарки состоится в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Китайское международное ЭКСПО цепочек поставок пройдет в Пекине с 22 по 26 июня. Китайскую международную торгово-инвестиционную ярмарку организуют в Сямэне с 8 по 11 сентября; одновременно с 9 по 13 сентября Пекин примет Китайскую международную ярмарку торговли услугами. Китайское международное импортное ЭКСПО традиционно состоится в Шанхае с 5 по 10 ноября.