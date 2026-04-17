В ЕС анонсировали новый этап обсуждения санкций против России

Главы МИДов стран объединения поднимут эту тему на заседании совета по иностранным делам Евросоюза.

Оно запланировано в Люксембурге на следующей неделе, сообщила представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер.

«Как обычно, вопрос Украины будет в центре повестки и работа по санкциям продолжится, поскольку это остаётся нашим приоритетом», — пояснила она.

Еврокомиссия ранее анонсировала своё предложение по 20-му санкционному пакету. Ожидается, что в него войдёт полным запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам. Эту меру планируют ввести взамен потолка цен. Кроме того, намерены установить ограничения в банковской сфере и криптовалютах, а также персональные санкции.