Названы главные поставщики кофе в Россию

По итогам 2025 года Эфиопия впервые заняла третье место среди крупнейших экспортеров кофе в Россию, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на открытые данные ООН и национальных статслужб. Общий объем российского импорта кофе достиг $1,48 млрд.

Лидеры остались прежними: Вьетнам поставил продукцию на $462,3 млн, Бразилия — на $459,3 млн. А вот бронзу получила Эфиопия с результатом $123,3 млн — годом ранее она была лишь пятой. Индонезия, уступившая африканской стране, опустилась на четвертую строчку ($103,1 млн). Пятерку замкнули Нидерланды ($75,7 млн).

Далее в рейтинге следуют Италия ($44,3 млн), Германия ($42,2 млн), Армения ($29,3 млн), Австрия ($27,3 млн), Индия ($22,8 млн), Турция ($16,1 млн), Польша ($15,8 млн), Португалия ($14,3 млн) и Китай ($13,9 млн). Еще у шести стран импорт превысил $1 млн: Колумбия ($8,9 млн), Литва ($6,3 млн), Казахстан ($6,2 млн), Бельгия ($4,5 млн), а замыкают двадцатку Япония ($2,7 млн) и Франция ($2,6 млн).

Самый впечатляющий рывок совершила Франция: за год поставки выросли с символических $2,1 тыс. до $2,6 млн. В разы увеличили экспорт и другие страны: Эфиопия — в 2,7 раза, Казахстан и Турция — в 2,4 раза, Армения — в 2,2 раза, Колумбия — вдвое. Поставки из Португалии, Вьетнама и Бразилии подскочили в 1,5–1,7 раза.