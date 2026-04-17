Сирия захотела стать хабом для поставок украинских товаров

Сотрудничество с Украиной в сельскохозяйственной отрасли интересно для Сирии, стороны обсуждают создание перевалочного пункта для реэкспорта продовольствия через сирийские порты. Об этом в интервью турецким СМИ рассказал президент ближневосточной республики Ахмед аш-Шараа, передает ТАСС.

По его словам, вопрос организации продовольственного хаба является ключевым направлением сотрудничества двух стран. Аш-Шараа добавил, Киев и Дамаск поддерживают исторические партнерские отношения, а Сирия, по сути, является сельскохозяйственной страной, которой нужно развитие имеющихся и приобретение новых навыков в этом секторе.

Каких-либо деталей проекта политик не привел. Тем не менее в начале апреля украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским побывала в Дамаске. Тогда украинский лидер отмечал, что обсудил с коллегой вопросы безопасности и обороны, энергетическое и инфраструктурное сотрудничество.

Также, по его словам, в ходе переговоров были затронуты тема укрепления продовольственной безопасности и роль Украины «как надежного поставщика продовольственной продукции».

Комментируя визит, что российский дипломат, посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов заявил, что Зеленский приехал «выпрашивать» и «торгануть лицом», а никаких перспектив для сирийских властей «в контактах вот с этим обреченным режимом» нет.