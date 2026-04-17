Цена нефти сегодня: неожиданное падение и новые риски

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне надежд на дипломатическое урегулирование конфликта в Персидском заливе. Утром в пятницу июньские фьючерсы Brent на ICE опустились на 1,25%, до $98,15 за баррель, передает «Интерфакс».

Американская WTI с поставкой в мае подешевела на 1,44%, до $93,33 за баррель. Трейдеры закладывают в котировки вероятность скорого прекращения огня, что снижает премию за геополитический риск. Однако аналитики предупреждают, что рынок остается волатильным, и любые сбои в переговорном процессе могут быстро вернуть цены выше $100.

Американский минфин не будет продлевать лицензию на продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 11 марта, заявил глава ведомства Скотт Бессент.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, это решение усиливает санкционное давление, но реальный эффект на котировки будет зависеть от того, насколько сильно сократится предложение, пишут «Известия».

Формально ужесточение контроля усложняет расчеты и страхование, повышает издержки и сужает круг покупателей. В краткосрочной перспективе, отметил депутат, это добавляет рынку премию за риск на фоне военного присутствия США в регионе и неопределенности с переговорами по Ирану. В итоге цены могут удержаться в диапазоне $100–140 за баррель