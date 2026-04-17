В России оценили идею Маска раздать людям деньги и заменить их роботами

Если власти стран начнут просто так раздавать деньги людям, заменённым на производствах роботами, то это не только не решит проблему безработицы, но и приведёт к массовой деградации и вымиранию. Так соответствующую идею американского предпринимателя Илона Маска в беседе с НСН оценил председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

По его мнению, в ближайшем будущем инициатива Маска вряд ли воплотится в жизнь. Хотя ИИ действительно помогает работникам во многих отраслях, всё-таки по большей части сегодня он представляет собой языковые модели, позволяющие повысить производительность труда в медицине, биологии и прочих сферах. Если регулировать эту работу будут люди, которым важна не только прибыль, то ИИ принесёт больше пользы и позволит повысить материальное производство, считает эксперт.

«Маск получил большие патенты и средства от американского государства, ему легко говорить, потому что у него как раз нет никакой необходимости зарабатывать. Поэтому это просто хайп», — убеждён Кореев.

Он отметил, что в мире уже были прецеденты, когда государства пытались просто так раздавать деньги людям, называя это безусловным базовым доходом. В частности, такой опыт имели Финляндия и Швейцария, однако в итоге инициативы пришлось приостановить, так как выяснилось, что если давать людям деньги просто так, они перестают что-либо делать.

«Люди прекратят развиваться, стремиться к чему-то. Тогда мы получим деградацию и вымирание. Возможно, у некоторых западных верхушек и есть такой план», — заключил эксперт.

Напомним, Илон Маск написал в соцсетях, что лучшим способом справиться с безработицей в Соединённых Штатах является раздача властями денег населению. Он отметил, что уровень безработицы в стране растёт, так как ИИ вытесняет человека с рынка труда. По мнению самого богатого предпринимателя в истории, раздача правительством США денег гражданам лучше всего смогла бы гарантировать «всеобщий высокий доход».