ЕС резко снизил закупки трубопроводного газа и СПГ из России

Евросоюз (ЕС) в январе - феврале закупил российский трубопроводный газ на €693 млн, а сжиженный природный газ (СПГ) - на €1 млрд, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС. Суммарные закупки ЕС российского газа за первые два месяца 2026 года снизились вдвое - до €1,7 млрд.

Страны ЕС в феврале заплатили за СПГ из России €454 млн. Главными импортерами стали Франция (€253 млн), Испания (€91 млн) и Нидерланды (€82 млн). Бельгия снизила покупку СПГ из России до минимума с августа 2024 года - €28 млн. ЕС в феврале также импортировал российский трубопроводный газ на €299 млн.

Суммарно Евросоюз в январе - феврале приобрел у России газа на сумму около €1,7 млрд, что вдвое ниже, чем за аналогичный период 2025 года.