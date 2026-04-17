Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию могут возобновиться на следующей неделе. Об этом заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, его слова приводит РИА Новости.

По словам венгерского политика, о возобновлении прокачки по «Дружбе» его проинформировал глава нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади, поддерживающий контакты с Киевом.

«Что касается «Дружбы», то Жолт Хернади сообщил мне, что нефтепровод может начать работу на следующей неделе», — отметил Мадьяр, уточнив, что сейчас российская нефть поступает по Адриатическому трубопроводу из Хорватии, поэтому проблем с поставками не будет ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем.

27 января Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Венгрии и Словакии, объяснив это повреждением объекта со стороны РФ. Будапешт и Братислава увидели в этом политические мотивы.

После выборов в Венгрии Владимир Зеленский заявил, что поврежденный нефтепровод «Дружба» будет повторно введен в эксплуатацию к концу апреля. Он отметил, что с приходом к власти в Венгрии нового правительства (правоцентристская партия «Тиса») отношения между странами должны строиться на прагматизме и взаимном уважении.