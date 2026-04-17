Перемирие Ливана и Израиля отразилось на нефти

Стоимость нефти пошла вниз на фоне новостей о вступлении в силу десятидневного перемирия между Ливаном и Израилем, сообщает Reuters. К утру 17 апреля июньские фьючерсы Brent опустились на 1,35%, до $98,05 за баррель, а американская WTI подешевела на 1,74%, до $93,40 за баррель.

В марте цены взлетели почти на 50%, достигнув рекордных значений, и лишь недавно вернулись ниже отметки $100 на фоне начала переговорного процесса между США и Ираном. Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации: любое обострение может быстро вернуть котировки выше психологической отметки.

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу в полночь 17 апреля по московскому времени при посредничестве США. Стороны договорились о прекращении боевых действий на 10 дней.

Однако ливанская армия уже заявила о нарушениях перемирия со стороны израильских военных. В ведомстве призвали граждан не торопиться с возвращением в южные деревни и поселки, поскольку израильские атаки продолжаются.