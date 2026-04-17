Российский министр рассказал о сложной экономической ситуации

Ситуация в российской экономике сейчас более сложная, чем в предыдущие годы, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, которого цитирует «Интерфакс».

По словам министра, выступившего на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» во Всеволожске, на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений, резервы «во многом исчерпаны».

«Понятно, что ситуация в экономике непростая, не буду много повторяться. Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро», — сказал Решетников, отметив, что предприниматели при этом вынуждены адаптироваться к налоговым изменениям.

«Ситуация, как всегда, в таких структурных изменениях, когда действительно много вызовов, такова, что где-то возникают новые возможности, а где-то, соответственно, бизнес вынужден привыкать, где-то, быть может, какие-то направления сворачивать», — поделился глава ведомства.

Решетников подчеркнул, что последнее делается для перераспределения работников, которых он назвал самым дефицитным ресурсом в экономике, отметив, что главной задачей для бизнеса на ближайшее время является «управление себестоимостью, управление затратами, поиск, как добиться большего от тех же ресурсов, что есть, как повысить в конечном итоге свою производительность труда».

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП страны упал в январе-феврале на 1,8 процента, а ситуация в экономике не соответствует прогнозам не только аналитиков, но и кабмина с Центробанком. На фоне этого перед предстоящим на следующей неделе заседанием совета директоров ЦБ звучат предложения о более активном снижении ключевой ставки.