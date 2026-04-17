Предсказан эффект от открытия Ормузского пролива Ираном

Главный эффект от открытия Ормузского пролива Ираном, который стоит ожидать — это уход от дефицита нефти и снижение ее стоимости, рассказал аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи сообщил о том, что Иран полностью открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем.

«Это однозначно повлияет на снижение цены. Сомневаюсь, что цена вернется к прежним диапазонам, то есть 50-60 — вряд ли это произойдет, потому как страны-потребители нефти, думаю, будут покупать нефть в больших объемах на всякий непредвиденный случай, скажем так, на случай продолжения конфликта. И поэтому сейчас все резервные мощности в странах будут заполняться нефтью. Поэтому будет постепенное снижение стоимости нефти, я думаю, до 80-95, и там нефть закрепится. И, конечно, это до следующего этапа урегулирования конфликта на Ближнем Востоке», — поделился аналитик.

17 апреля между Ливаном и Израилем началось десятидневное прекращение огня.

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всему Ливану. В ответ на это Иран начал рассматривать возможность начала операции против страны из-за атаки на Ливан, обвиняя израильскую сторону в нарушении временного перемирия. Помимо этого, Иран остановил проход судов через Ормузский пролив.