Действия США, Израиля и Украины, которые привели к дефициту нефти и газа, дают возможность Евросоюзу пересмотреть идеологические установки.

«Мы должны также понимать, что нам в самой плохой кризисной ситуации никто не поможет, повторяю — никто. И поэтому сейчас чрезвычайно важно использовать все политические и юридические инструменты для защиты наших интересов», — подчеркнул Роберт Фицо в своём видеообращении, размещенном в соцсетях.

Премьер-министр напомнил, что Словакия намерена подать жалобу в Европейский суд на решение о запрете импорта российского газа в ЕС. Фицо также заявил, что запрет Литвы и Латвии на пролёт его самолёта в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, не повлияет на его предстоящие планы.