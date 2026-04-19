Еще одна страна захотела купить российскую нефть

Еще одна страна рассматривает возможность закупки российской нефти
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что переговоры с Москвой о поставках нефти может начать государственная нефтегазовая компания страны Petronas.
Такой шаг, по словам главы малайзийского правительства, возможен на фоне того, что ряд стран Запада, ранее вводивших санкции против России, снова взаимодействуют с энергетическими рынками РФ.
США назвали посмешищем из-за решения по российской нефти
«Наши отношения с Россией остаются хорошими, - слова премьер-министра приводит агентство Bernama. - В текущей ситуации наша команда (включая Petronas) может вести переговоры с Россией». Цель - чтобы «дружественная страна покрыла часть потребностей» Малайзии.
Анвар Ибрагим указал в этой связи, что геополитическая напряженность с участием Ирана, США и стран Европы напрямую влияет на транспортный и топливный сектор мировой экономики.