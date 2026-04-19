Еще одна страна захотела купить российскую нефть

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что переговоры с Москвой о поставках нефти может начать государственная нефтегазовая компания страны Petronas.

© mk.ru

Такой шаг, по словам главы малайзийского правительства, возможен на фоне того, что ряд стран Запада, ранее вводивших санкции против России, снова взаимодействуют с энергетическими рынками РФ.

«Наши отношения с Россией остаются хорошими, - слова премьер-министра приводит агентство Bernama. - В текущей ситуации наша команда (включая Petronas) может вести переговоры с Россией». Цель - чтобы «дружественная страна покрыла часть потребностей» Малайзии.

Анвар Ибрагим указал в этой связи, что геополитическая напряженность с участием Ирана, США и стран Европы напрямую влияет на транспортный и топливный сектор мировой экономики.