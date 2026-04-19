Венгрия отказалась одобрить кредит ЕС для Украины без поставок нефти по «Дружбе»

Венгрия отказалась одобрить кредит ЕС для Украины без возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X, сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина якобы выразила готовность возобновить транзит российской нефти с понедельника, 20 апреля, при условии, что Будапешт снимет вето на кредит Европейского союза в размере 90 миллиардов евро. Орбан подчеркнул, что позиция Венгрии остается неизменной, и выдвинул условие Киеву: «нет нефти — нет денег».

Он также отметил, что Венгрия не будет препятствовать одобрению кредита только после возобновления поставок по нефтепроводу «Дружба». При этом, по его словам, Будапешт не участвует в механизме финансирования, который обсуждается в рамках ЕС.

Ранее лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» могут возобновиться на следующей неделе. Также сообщалось, что после поражения Виктора Орбана на выборах в Киеве ускорили ремонт трубопровода.