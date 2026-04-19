Вашингтон планирует снова ввести санкции против российской нефти

Администрация США намерена возобновить действие санкций против российской нефти после того, как отпадёт необходимость снижать цены на энергоносители на фоне событий вокруг Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра энергетики США Криса Райта телеканалу CNN.

По его словам, выдача лицензий на операции с российской нефтью была исключительно временной мерой.

«Вся эта российская нефть и без того идёт в Китай. Или же мы временно позволяем ей поступать не только в КНР, но и на другие азиатские нефтеперерабатывающие заводы. Это делается для снижения цен на энергоносители в Азии и Европе», — пояснил Райт.

На вопрос, означает ли это, что через некоторое время санкции в отношении российской нефти будут возобновлены, министр ответил утвердительно.

Минфин США 12 марта снял санкции с операций по продаже российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до этой даты. Затем ведомство несколько раз корректировало и продлевало лицензии. Последнее продление действует до 16 мая.