США продлили запрет на российскую рыбу

США продлили ограничения на импорт российских морепродуктов, фактически закрепляя действующий с 2022 года режим еще как минимум на год. Об этом пишут западные СМИ. Россия за четыре года перестроила поставки рыбы на азиатские рынки, поэтому продление запрета на нас никак не скажется, считают эксперты.

© Российская Газета

Срок действия ограничений США на российскую рыбу истекал 15 апреля 2026 года. Но в конце марта США продлили режим чрезвычайного положения, которое и предусматривает продление запрета на импорт российских морепродуктов в США. Таким образом, сохраняется не только прямой запрет на поставки российской рыбной продукции, но и введенные позднее ограничения на поставки из третьих стран переработанной продукции, сделанной из российских лосося, трески, минтая и краба.

Как ранее отмечали российские эксперты, одним из ключевых лоббистов продления ограничений выступает штат Аляска. Местные власти указывают на риски для восстановления рыбной отрасли США в случае возвращения российских поставщиков на рынок.

До введения эмбарго США являлись одним из ключевых рынков для российских экспортеров рыбной продукции. Поэтому его потерю нельзя назвать безболезненной, признают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Особенно значимыми были поставки ракообразных. В 2021 году Россия экспортировала в США 31,8 тыс. тонн краба на сумму около 1,2 млрд долларов (при общем размере рыбного экспорта чуть более 7 млрд долларов в 2021 году). Основной объем приходился на замороженного краба-стригуна опилио (18,8 тыс. тонн) и камчатского краба (12,9 тыс. тонн), в поставках которого Россия была ключевым партнером США. Кроме того, Россия выступала единственным поставщиком синего краба.

Но за прошедшие четыре года, пока действует запрет США, экспортные потоки российской рыбы были существенно перераспределены - прежде всего в сторону азиатских рынков - Китай, Южную Корею и Японию, говорят в АСРФ. Это позволило сохранить физические объемы поставок, хотя и сопровождалось ростом издержек, а также снижением цен на продукцию российских экспортеров из-за резкого увеличения объема краба на азиатских рынках. Влияние этих факторов на финансовую устойчивость экспортеров сохраняется, отмечают в АСРФ.

При этом от введенных ограничений пострадали потребители США. Как отмечал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, "острая крабовая недостаточность" привела к росту цен на краба в ретейле и общепите США.

По оценке профессора Финансового университета при правительстве РФ Константина Лебедева, продление запрета выглядит ожидаемым.

"Это классический пример того, как политическая конъюнктура начинает работать против здравого экономического смысла, причем в первую очередь против самих США", - говорит он.

Запрет российской рыбы - это не столько защита национальной безопасности США, сколько защита их рыбопромышленников от рыночной конкуренции. Ведь российская рыба - качественная, добытая в экологически чистых водах и зачастую с меньшими издержками - объективно создавала конкуренцию местной продукции, отмечает эксперт.