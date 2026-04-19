Зеленский раскритиковал США за продление лицензии на нефть России

Владимир Зеленский раскритиковал решение США продлить лицензию на покупку российской нефти.

Зеленский отреагировал на решение США продлить лицензию на нефть России
«Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации конфликта», — написал он в своём Telegram-канале.

Зеленский также заявил о необходимости ужесточения мер. По его мнению, следует препятствовать транспортировке нефти.

Он отметил, что речь идёт, в частности, о недопущении захода российских танкеров в порты.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что министра финансов страны Скотта Бессента следует отправить в отставку из-за подобных решений.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев называл критиков продления санкционных послаблений «разжигателями войны».