Владимир Зеленский раскритиковал решение США продлить лицензию на покупку российской нефти.

«Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации конфликта», — написал он в своём Telegram-канале.

Зеленский также заявил о необходимости ужесточения мер. По его мнению, следует препятствовать транспортировке нефти.

Он отметил, что речь идёт, в частности, о недопущении захода российских танкеров в порты.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что министра финансов страны Скотта Бессента следует отправить в отставку из-за подобных решений.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев называл критиков продления санкционных послаблений «разжигателями войны».