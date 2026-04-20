Мерц: Германия созовет нацсовет безопасности из-за ситуации с топливом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц собирается созвать Совет национальной безопасности в связи с ситуацией с топливом в Германии.

«В ближайшее время мы созовём заседание Национального совета безопасности, посвящённое вопросам обеспечения снабжения», — цитирует политика журнал Der Spiegel.

При этом политик заверил сограждан, что снабжение топливом в стране останется стабильным. Кроме того, он сообщил о готовности принять меры в случае непредвиденных обстоятельств.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев связывал энергетические потери стран ЕС с отказом от российского газа.

Также он заявил, что европейские чиновники недооценили последствия своих решений для экономики региона.