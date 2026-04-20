В России предложили создать совет для критики Минфина

В России предложили создать бюджетный совет при Федеральном собрании — независимый орган, который будет заниматься оценкой решений финансовых властей страны.

Соответствующую инициативу предложили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), говорится в докладе "Бюджетное правило в отечественной системе государственных финансов", сообщает газета "Известия" со ссылкой на этот документ. По информации издания, такая идея возникла на фоне нарастающего давления на государственные финансы.

Доходы РФ ограничены из-за снижения сырьевой ренты и слабого экономического роста, а возможности увеличения налогов почти исчерпаны. А расходы становятся все менее гибкими — значительная часть бюджета страны уходит на социальную поддержку и национальную безопасность. На ситуацию влияет и госдолг, обслуживание которого дорожает из-за высоких ставок. В таких условиях бюджетное правило помогает сохранить устойчивость системе.

Данный механизм ограничивает использование нефтегазовых доходов: в бюджет закладывается базовая цена нефти — "цена отсечения" (в 2026 году — $59 за баррель нефти марки Urals). При этом сверхдоходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).