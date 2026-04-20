В Госдуме предложили запретить скрытое уменьшение товаров в упаковке

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (партия ЛДПР) направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо с предложением запретить производителям уменьшать объём или вес товаров без явного информирования покупателей при сохранении прежнего внешнего вида упаковки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

В обращении отмечается, что в последние годы получила распространение практика «шринкфляции» — уменьшения объёма, массы или количества товара при сохранении прежней стоимости и практически неизменной упаковки.

«Подобная практика подрывает доверие к производителям и розничным сетям, затрудняет осознанный выбор товаров», — говорится в письме.

Чернышов попросил рассмотреть возможность установить требование о недопустимости уменьшения товара при сохранении прежнего дизайна упаковки без явного информирования потребителя.

По словам парламентария, реализация инициативы позволит повысить прозрачность на потребительском рынке, снизить риск введения граждан в заблуждение и сформировать более понятные условия конкуренции для производителей.

Термин «шринкфляция» (от англ. shrink — уменьшаться и inflation — инфляция) используется экономистами для описания ситуации, когда производители сокращают размер продукта, но оставляют цену прежней, что фактически означает скрытое подорожание.